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Казахстан сыграет с Чили на отборочном этапе Кубка Дэвиса-2023

Теннис Чили Игра 2023 Фото: ktf.kz
В испанской Малаге состоялась жеребьевка отборочного этапа командного чемпионата мира по теннису на будущий год. За право сыграть в финальной стадии Кубка Дэвиса-2023, казахстанские теннисисты скрестят ракетки с командой Чили, сообщает Zakon.kz.

Противостояние состоится 4 и 5 февраля 2023 года на чилийских площадках, сразу после игр Открытого чемпионата Австралии.

Это будет дебютное очное противостояние двух команд на мировой теннисной арене. Лидерами чилийского коллектива являются два игрока из топ-100 - Христиан Гарин (85) и Алехандро Табило (86).

Теннис Игры на будущий сезон

Фото: ktf.kz

Отборочные матчи Кубка Дэвиса-2023 будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в формате "трех сетов". 12 сборных, которые пройдут отбор, далее примут участие в финале.

К ним присоединятся два финалиста КД-2022, Канада и Австралии. А также еще две команды, получившие wild card - Италия и Испания.

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Казахстан
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