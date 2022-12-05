В Кызылорде открылся микробиологический научно-исследовательский центр

В рамках празднования 85-летия Кызылординского университета имени Коркыт ата открылся Микробиологический научно-исследовательский центр имени Саданова Амангельды Курбановича, доктора биологических наук, профессора, академика, заслуженного деятеля Казахстана.

На торжественном мероприятии председатель правления, ректор Бейбиткуль Каримова отметила выдающийся вклад ученого в дело науки и образования.

"Амангельды Курбанович вносит большой вклад в процветание и развитие Кызылординского университета имени Коркыт ата, в том числе для реализации совместных научных проектов, подготовки научных кадров, стажировки профессоров-преподавателей нашего университета, а также для оснащения Микробиологического научно-исследовательского центра и получения качественного образования подрастающим поколением", – отметила Бейбиткуль Сарсемхановна.

Амангельды Курбанович – выпускник Кызылординского университета имени Кокыт ата. По окончании университета он завершает обучение в аспирантуре Казахского научно-исследовательского института земледелия имени В.Р. Вильямса Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, доктор государственного управления почвенной биологии Московского университета им. М.В. Ломоносова. В результате неустанного труда ученый получил звание кандидата биологических наук в 1984 году, доктора биологических наук – в 1995 году.

Ученый создал свою школу, объединив ученых, изучающих биотехнологию и микробиологию почвы, одну из новых научных областей.

Кроме того, им инициировано открытие предприятия "Промышленная микробиология" по производству биологических и медицинских препаратов. Выведенные препараты уже использовались для улучшения здоровья населения. Кроме того, разработаны и представлены в производство восемь новых отечественных технологий биопрепаратов для сельского хозяйства, охраны окружающей среды, ветеринарии. С предприятия ежегодно выпускаются и реализуются 80-90 тонн различных биопрепаратов.

"Профессор делился с учеными Университета Коркыт ата инновациями в области науки и совместно реализовал научные проекты. Благодаря таким трудам образовалась школа Саданова. Мы гордимся такими личностями", – отметила доктор биологических наук, профессор Салтанат Ибадуллаева.

По результатам научно-исследовательских работ Амангельды Саданова опубликовано более 1 тыс. научных работ. Из них 620 научных статей, 24 монографии, 39 методических пособий и учебников для вузов, получено 155 авторских свидетельств и патентов, товарных знаков.

Под руководством ученого подготовлено 40 кандидатов наук и 17 докторов наук, сегодня они работают в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также во всех уголках нашей страны.

Кропотливый труд Амангельды Курбанулы получил высокую оценку и со стороны государства. В частности, он является дважды лауреатом Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, обладателем орденов "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", "Құрмет", "Парасат", обладателем знака Білім беру ісінің үздігі".

Микробиологический научно-исследовательский центр был торжественно открыт Бейбиткуль Сарсемхановной и Аманкельды Курбановичем.

В торжественном собрании приняли участие представители интеллигенции, ветераны вуза, преподаватели и обучающиеся, ученики и современники ученого.