Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров

Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет, который возглавила Альбина Какенова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Федерации тенниса Казахстана, в активе у 14-летней казахстанки 2722 очка.

Также сообщается, что в десятку сильнейших азиатского рейтинга вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.





Фото: ktf.kz















Таким образом, в Топ-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14-ти лет - сразу пять представительниц Казахстана. Пресс-служба ФТК









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