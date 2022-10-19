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Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров

Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров Фото: ktf.kz
Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет, который возглавила Альбина Какенова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Федерации тенниса Казахстана, в активе у 14-летней казахстанки 2722 очка.

Также сообщается, что в десятку сильнейших азиатского рейтинга вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.


Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров

Фото: ktf.kz




Таким образом, в Топ-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14-ти лет - сразу пять представительниц Казахстана.Пресс-служба ФТК



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Динара Халдарова
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