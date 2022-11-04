Последний рывок: "Актобе" сыграет с алматинским "Кайратом"

В воскресенье, 6 ноября, в рамках заключительного тура Казахстанской Премьер-лиги "красно-белые" примут на Центральном стадионе гостей из южной столицы – "Кайрат".

Футбольный клуб "Актобе", официальным партнером которого выступает Parimatch, встречался с "желто-черными" в начале сезона. Тогда матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Кайрата".



Болельщики "Актобе" смогли наблюдать, как из тура в тур их любимый клуб под руководством Андрея Карповича начинает выглядеть все уверенней и постепенно приближается к вершине турнирной таблицы, где впоследствии команда закрепилась на долгий срок.

На текущий момент "красно-белые" располагаются на второй строчке, отставая от "Астаны" на одно очко. Любители казахстанского футбола с нетерпением ждут выходных, чтобы узнать, кто в итоге возьмет заветное чемпионство.

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович дал Parimatch комментарии о выходе команды на финишную прямую.

– Какая атмосфера присутствует при подготовке к матчу последнего тура КПЛ?

– Мы понимаем, что нас ждет серьезный домашний матч с очень хорошей командой, которая ставит задачи, реализует их, а также имеет шансы попасть в тройку и в зону Еврокубков. Встречи с «Кайратом» всегда принципиальны и интересны. Знаем, что как для наших болельщиков, так и для болельщиков "Кайрата" это тоже важно, особенно результат и победа.

Со своей стороны мы достаточно качественно готовимся, несмотря на погодные условия и отсутствие тренировок на своем поле. Стараемся использовать разные варианты подготовки. Безусловно, это мешает, но не является оправданием. "Актобе" – профессионалы и должны уметь подстраиваться под любые обстоятельства.

На данный момент у нас несколько травмированных спортсменов: Юго Видмон, Руслан Камболов, Юрий Логвиненко. Это три очень опытных и важных футболиста для нашей команды. В "обойму" добавился Артурас Жулпа, очень важный игрок. В любом случае, каким бы состав ни был, мы будем стараться играть на победу. Это основная задача – выиграть домашний матч.

– Ваше мнение о возможных итогах сезона?

– Бессмысленно что-то говорить, гадать. Последний тур все покажет. "Актобе" важно забрать 3 очка, и команда сделает все возможное для этого.

Нам бы очень хотелось, чтобы положение команд в турнирной таблице изменилось. Мы долгое время лидировали, но по ряду причин сейчас отстаем от "Астаны". Теперь не все в наших руках. Остается только побеждать, радовать болельщиков и смотреть турнирную таблицу.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Актобе" – 2.08, Ничья – 3.05, "Кайрат" – 3.85

А на какой исход зарядишь ты?