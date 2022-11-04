Кандидат в президенты Турсынбекова высказалась о защите интеллектуальной собственности

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова провела встречу в Алматы по вопросам защиты интеллектуальной собственности, сообщает Zakon.kz.

По словам Салтанат Турсынбековой, ситуация в мире меняется.

Наибольшую ценность для процветания общества сейчас создают не природные ресурсы, залежи нефти и месторождения газа. Наибольший эффект дает экономика знаний: технологии, ноу-хау, объекты интеллектуальной собственности, – отметила правозащитница.

В мире медленно, но верно закрепляется система, правила и институты защиты интеллектуальной собственности. Однако, как считает кандидат в президенты, до Казахстана этот тренд еще не дошел.

Сейчас защита интеллектуальной собственности в Казахстане по факту не работает. Люди воруют все. Особенно то, что публикуется в сети. Фотографии, тексты, фильмы, музыка, книги. В США или Европе практически невозможно послушать музыку или посмотреть фильм, если ты не платишь за стриминговые платформы или не идешь физически покупать билет в кино. В Казахстане же считается, что платить за контент – стыдно. Нет культуры обращения в суд для защиты своих прав. Поэтому можно сесть в тюрьму за кражу микроволновки, а за воровство произведения искусства можно избежать наказания. Поэтому и украсть вещь – позорно, а забрать без спроса продукт интеллектуального труда – норма. Салтанат Турсынбекова

Она отметила, что к ней обращаются люди творческих профессий – фотографы, музыканты, режиссеры, которые жалуются на то, что в стране проблемы защиты интеллектуальной собственности всегда на втором плане.

На встрече один из присутствующих подчеркнул, что спустя 10 лет усилий правозащитников в стране приняли закон, посвященный защите авторских прав. Однако "он еще сырой и не включает 100% проблемных и спорных вопросов". Фото: пресс-служба штаба Салтанат Турсынбековой



Кроме того, кандидат также высказалась про воровство технологий. Существуют такие явления, как промышленный шпионаж, которые лишают компании прибыли, потому что конкуренты копируют подходы, алгоритмы, инструменты и разработки, рассказывает правозащитница.

В Казахстане нет института экспертизы – мало специалистов, которые способны определить, кому именно принадлежит технология или продукт. Кто был первым, кто автор, а кто имитатор. Есть законы, есть государственные организации, которые занимаются этими вопросами. Однако в реальности ничего не имеет должного эффекта. Салтанат Турсынбекова

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова уже второй день находится в Алматы. В первый день она встретилась с горожанами и обсудила вопросы защиты прав потребителей.



Алматы – уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница уже побывала в столице, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях и городе Шымкенте.