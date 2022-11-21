Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Журналиста ограбили в прямом эфире на открытии ЧМ по футболу в Катаре

Журналистку ограбили во время прямого эфира в Катаре Фото: Twitter/ZachLowy
У женщины украли деньги и документы во время разговора с одним из болельщиков. Репортер обратилась в местную полицию, сообщает Zakon.kz.

В преддверии матча Эквадор – Катар аргентинский репортер Доминика Мецгер вела прямую трансляцию из района в Дохе.

Однако во время эфира из ее сумки украли деньги и документы.

Позже она сообщила об инциденте в местную полицию и заявила, что разговор с полицией показался ей немного запутанным.

"Я пошла в участок, и именно тогда заметила культурные различия. Женщина-полицейский сказала мне: "У нас есть повсюду высокотехнологичные камеры, и мы собираемся найти вора с помощью технологгии распознавания лиц. Что вы хотите, чтобы система правосудия сделала, когда мы его найдем?"Доминика Мецгер

Попросив разъяснений относительно того, что офицер имела в виду под этим, Мецгер заявила, что полицейский предоставила ей выбор наказания для преступника – тюремное заключение или депортацию.

Журналистка сказала, что она просто хотела, чтобы ей вернули ее вещи.

Читайте также

Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области

Малыш-гигант родился в Атырау

Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Данияр Кунафин
Катар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления