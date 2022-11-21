Журналиста ограбили в прямом эфире на открытии ЧМ по футболу в Катаре

У женщины украли деньги и документы во время разговора с одним из болельщиков. Репортер обратилась в местную полицию, сообщает Zakon.kz.

В преддверии матча Эквадор – Катар аргентинский репортер Доминика Мецгер вела прямую трансляцию из района в Дохе.



Однако во время эфира из ее сумки украли деньги и документы.

Позже она сообщила об инциденте в местную полицию и заявила, что разговор с полицией показался ей немного запутанным.

"Я пошла в участок, и именно тогда заметила культурные различия. Женщина-полицейский сказала мне: "У нас есть повсюду высокотехнологичные камеры, и мы собираемся найти вора с помощью технологгии распознавания лиц. Что вы хотите, чтобы система правосудия сделала, когда мы его найдем?" Доминика Мецгер

Попросив разъяснений относительно того, что офицер имела в виду под этим, Мецгер заявила, что полицейский предоставила ей выбор наказания для преступника – тюремное заключение или депортацию.

Журналистка сказала, что она просто хотела, чтобы ей вернули ее вещи.

