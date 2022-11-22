В поселках Акмолинской области развивают инфраструктуру

В Акмолинской области в рамках государственной программы "Ауыл – ел бесігі" особое внимание уделяется социальному состоянию сел и модернизации инфраструктурных отраслей.

Согласно проекту, за последние несколько лет, в 35 селах с населением более 100 тысяч человек произошли значительные улучшения жизни. Из бюджета выделено 18,7 млрд тенге, реализовано 144 конкретных проектов в поселках региона.



В частности, произведен ремонт 26 – и социальных и 8 объектов жилищно-коммунального хозяйства, кроме того, отремонтировано 208 км внутренних дорог. Кроме того, отреставрированы 34 километра объектов водоснабжения, 19 километров тепловых сетей, построены тепловая котельная и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Благодаря проекту "Ауыл – ел бесігі" десятки сельчан трудоустроились. Его реализация стала причиной занятости населения в селе и борьбой с безработицей.

"При реализации данных проектов временно трудоустроено 1133 человека, после ввода объектов в эксплуатацию еще 48 человек трудоустроены на постоянную работу. В этом году в рамках проекта программой было выделено еще 9 миллиардов тенге и реализовано 72 проекта. В рамках проекта будет охвачено около 125 тысяч жителей из 58 сел", - сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области Канат Дузелбаев.

По данным ведомства, средства выделены на установку спортивных игровых площадок в 17 селах области, ремонт внутренних дорог общей протяженностью 155 км в 31 селе, капитальный ремонт школ Егиндыколь в Егиндыкольском районе и Колутон в Астраханском районе, а также ремонт объектов культуры в селах Жанакима Жаксынского, Тургень Аршалынского района, Новомарковка Ерейментауского района, Жанаесиль Целиноградского района, Никольское Буландынское и водоснабжению сел Караозек, Алексеев Зерендинского района и Заречное Есильского района.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено обеспечение электросетями села Коянды и Каражар Целиноградского района, установка нового уличного освещения в селе Жанакима, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Жаксынского района и открытие фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское Атбасарского района.

"На сегодняшний день из 72 запланированных проектов 38 полностью завершены. Девять двухлетних проектов остаются на следующий год. В настоящее время реализуется 25 проектов. После выполнения данных проектов будет создано 71 новых рабочих мест". Канат Дузелбаев

Позитивные изменения в программе "Ауыл-ел бесігі" наблюдаются и в финансовом плане. То есть по сравнению с 2019 годом средства, выделенные в рамках программы, увеличились в три раза и достигли 9 миллиардов тенге. А количество финансируемых проектов увеличилось в 2,5 раза, с 29 до 72 проектов.

Это, в свою очередь, создаст условия для комфортного проживания населения, что позволит еще больше развиваться жизни в сельской местности.