В Нацбанке рассказали о мерах по снижению инфляции

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов рассказал о принимаемых мерах по снижению инфляции, а также о внешних и внутренних факторах, повлиявших на нее, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Нацбанк совместно с правительством разработали и начали исполнять комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции.

"Документ предусматривает работу по пяти ключевым направлениям: увеличение объемов производства продукции, хранение, логистика товаров и транспорт, розничная торговля товарами, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование, системные меры. Кроме того, со стороны правительства проводится работа по стабилизации цен на социально значимые продукты (СЗПТ)", – рассказал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о смене подхода к контролю за инфляцией со стороны правительства на адресную социальную помощь.





Таким образом субсидии могут стать более точечными, а предложение товара и рентабельность производства получают существенный импульс. Стабилизация цен должна осуществляться посредством конкуренции и спроса.

Кроме того, заместитель председателя Нацбанка отметил, что финрегулятор ужесточает денежно-кредитные условия путем повышения базовой ставки, для того чтобы привести спрос к равновесию с предложением и не допустить перегрева экономики для снижения инфляции в 2023 году и последующего достижения среднесрочных целей с 2025 года.





"Необходимо таргетировать низкие уровни инфляции и достигать их. Это позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и закрепить инфляционные ожидания субъектов экономики ближе к цели", – добавил он.

АкылЖан Баймагамбетов также отметил, что повышение базовой ставки не вызывает рост инфляции, а наоборот нацелено на ее стабилизацию и снижение.

"Низкая ставка приведет к замкнутому кругу – высокая инфляция – высокий спрос – индексация заработных плат – высокая инфляция и т.д.", - пояснил он.

Заместитель председателя Нацбанка также рассказал об основных внутренних и внешних факторах, влияющих на инфляцию.

Так, инфляция превысила прогноз НБК и по данным на октябрь ускорилась до 18,8%. В августе прогнозировалось, что к концу года она составит 16-18%.

По словам Баймагамбетова, внутренними причинами роста инфляции стали высокие инфляционные ожидания.

"Определенное влияние оказал также так называемый миграционный шок. Одновременно появилось много новых потребителей, что вызвало существенный рост цен на аренду жилья, а также усилило спрос на продовольствие и ряд услуг", - сказал он.

В результате медианная ожидаемая инфляция увеличилась до максимального уровня 18,3% в октябре. Как следствие, многие пытаются купить товар здесь и сейчас, так как уверены, что в будущем он станет существенно дороже. Что в свою очередь стимулирует спрос, а на потребителей при устойчивом спросе очень легко переносить затраты путем увеличения цен.





На этом фоне также растут потребительские кредиты, расходы бюджета, индексируются и повышаются заработные платы, что также провоцирует повышенный инфляционный фон.

Что касается влияния внешних факторов, то как отметил представитель Нацбанка, произошел разрыв цепочек поставок, мировые бренды уходят из России, и Казахстан переориентируется на новых поставщиков.





"К примеру, страна импортировала бытовую химию из РФ, поэтому чтобы заместить товары необходимо время. Нужно отказаться от привычных маршрутов, выстроить новые цепочки поставок, возможно более дорогие. Как следствие, на разогретый спрос не находится должного предложения, что выливается в рост инфляции. Кроме того, не пройден пик мировой инфляции. Необходимо, чтобы данная структурная подстройка к внешним условиям произошла с минимальными потерями, и темп прироста цен стабилизировался, а затем снизился в 2023 году, - сказал он.







