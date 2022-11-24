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Из резерва правительствам выделят 5 млрд тенге на формирование стабфондов 4 областей

Из резерва правительства выделят 5 млрд тенге на создание стабфондов 4х областей Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.


В частности, предусматривается выделить Министерству сельского хозяйства РК из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год, средства в сумме 5 миллиардов тенге, которые будут перечислены акиматам Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей в виде целевых текущих трансфертов на формирование региональных стабилизационных фондов.

В свою очередь акиматы этих областей должны представить в Министерство сельского хозяйства отчеты по целевому использованию выделенных средств в срок до 15 декабря 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.

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