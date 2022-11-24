Из резерва правительствам выделят 5 млрд тенге на формирование стабфондов 4 областей

Подготовлено постановление "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.





В частности, предусматривается выделить Министерству сельского хозяйства РК из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год, средства в сумме 5 миллиардов тенге, которые будут перечислены акиматам Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей в виде целевых текущих трансфертов на формирование региональных стабилизационных фондов.

В свою очередь акиматы этих областей должны представить в Министерство сельского хозяйства отчеты по целевому использованию выделенных средств в срок до 15 декабря 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.