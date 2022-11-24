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Снегопад, гололед и туман ожидаются в ряде областей Казахстана в пятницу

дорога Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях республики на 25 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах, 15-20 м/с.

На севере, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман. 

На севере Карагандинской области – временами сильный снег. На севере, востоке, в центре области метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде – гололед. 

На севере Улытауской области – гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ветер западный, северо-западный, порывы 18 м/с. 

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области – снег, на северо-востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем – метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области – снег, на юге области сильный снег. На севере, западе, юге области – низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью – низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – туман. В Кызылорде временами – туман.

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