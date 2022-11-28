Может ли работодатель обязать сотрудников быть на связи в выходные дни

Может ли работодатель обязать работников быть на связи в выходные дни? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, согласно Трудовому кодексу, время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

"Трудовое законодательство РК не предусматривает порядок использования работниками времени отдыха, при этом определяет порядок его предоставления. Один из принципов трудового законодательства РК – обеспечение права на отдых работников", – отметили в Минтруда.





В Минтруда добавили, что Трудовой кодекс предусматривает, что каждый работник имеет право на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. В этой статье также перечисляются все виды времени отдыха, которые предоставляются работнику.

В то же время Трудовой кодекс предусматривает, что положения соглашений сторон социального партнерства, коллективных, трудовых договоров, актов работодателей, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством РК, признаются недействительными и не подлежат применению.