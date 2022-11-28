В Казахстане уголь внесут в перечень существенно важных товаров

Министерство торговли и интеграции подготовило дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вносятся:

Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля и лигнит;

Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 декабря.

Согласно закону "О регулировании торговой деятельности" для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, включенных в Перечень существенно важных товаров, центральными государственными органами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом.

На данный момент перечень включает 147 наименований товаров, включая мясо крупного рогатого скота, рыбу, масло, молоко и сливки, картофель, капусту, чай, пшеницу, сахар, газ, нефть, лесоматериалы.