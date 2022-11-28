В Казахстане 29 ноября начнется выдвижение кандидатов в депутаты Сената

По календарному плану Центральной избирательной комиссии Казахстана выдвижение кандидатов на выборы депутатов Сената Парламента РК, назначенные на 14 января 2023 года, начнется 29 ноября 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

О сроках и процедурах предстоящей избирательной кампании кандидатов в депутаты Сената на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

"Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов. Сегодня в СМИ официально опубликован текст указа президента, с сегодняшнего дня он вступает в действие. Следовательно, выдвижение начинается с завтрашнего дня и заканчивается в 18:00 по местному времени за месяц до дня голосования, то есть 14 декабря". Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

По его словам, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК проводится двумя способами:

первый – на сессиях областных и городов республиканского значения и столицы и районных маслихатов политических партий и иных общественных объединений через представителей маслихатов предлагают кандидатуры. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат;



второй – в порядке самовыдвижения граждан. В этом случае кандидат должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области либо города республиканского значения или столицы, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата. Поддержка выборщиков удостоверяется сбором их подписей.

Согласно Конституции, депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве РК и постоянно проживающее на территории страны последние 10 лет. Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет.

Кандидат должен обладать активным избирательным правом. То есть не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Конституционным законом "О выборах" предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты Парламента РК лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признана судом.