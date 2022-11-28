Совет ЕС внес обход санкций в список уголовных преступлений

Совет Европейского Союза утвердил решение о внесении обхода санкций в перечень уголовных преступлений в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Совет ЕС единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза, говорится на сайте законодательного органа.

Еврокомиссия предложила эту меру еще в мае 2022 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.

ЕС ввел против России восемь пакетов санкций, идет работа над девятым. Теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, которая будет определять уголовные преступления, относящиеся к обходу санкций, и наказания за них.



Как отмечается в этом документе, в настоящее время государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушения.

"Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", - говорится в сообщении Совета ЕС.