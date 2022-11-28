Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Фото: primeminister.kz
В правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.
Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.
Фото: primeminister.kz
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