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Законодательство РК

Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Провел заседание Комиссии по демонополизации экономики Фото: primeminister.kz
В правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции, передает пресс-служба премьер-министра РК.


Провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.


Провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Фото: primeminister.kz

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