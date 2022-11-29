Глава МВД рассказал, в каких случаях будут лишать гражданства Казахстана

На заседании правительства утверждена новая миграционная концепция, в которой определены случаи утраты гражданства Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что Минтруда как уполномоченный орган в формировании миграционной политики определило дальнейший курс развития этого направления.

"МВД считает возможным поддержать проект этого стратегического документа. Также наше ведомство является исполнителем ряда мероприятий плана действий концепции". Марат Ахметжанов

По его словам, для получения в упрощенном порядке разрешения на постоянное проживание ценными профессионалами в сфере IT, науке, здравоохранении и промышленности будут внесены изменения в правовые акты.

"Кроме того, вместе с МИДом подготовим три наших совместных приказа. Первое, чтобы предоставить долгосрочные визы с правом получения вида на жительство для иностранцев, имеющих ценные для Казахстана навыки в науке, образовании, промышленности, информационных технологиях, спорте и культуре. Второе – чтобы упростить порядок въезда и пребывания в Казахстане иностранных инвесторов, которые единовременно инвестировали в экономику нашей страны более 300 тыс. долларов. Для приобретения гражданства Казахстана будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции". Марат Ахметжанов

Министр добавил, что также ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства.

"Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Казахстана, лицо использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регистрировать утрату гражданства, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не предоставит справку о прекращении прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены". Марат Ахметжанов

Концепция предполагает развитие цифровизации в миграционных процессах. Поэтому в плане предусмотрены мероприятия по реинжинирингу процессов, чтобы их правильно и логично выстроить. Перевод большинства госуслуг на смартфоны позволит их оптимизировать перед оцифровкой и минимизировать коррупционные риски.

По итогам обсуждения концепция была утверждена правительством. Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, меры, содержащиеся в концепции, позволят улучшить миграционную политику страны и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере.