Сколько составят минимальная зарплата и пенсия в 2023 году

Закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", который 1 декабря подписал глава государства, устанавливает минимальный размер заработной платы, МРП и другие расчетные показатели, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года утверждены:

минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

месячный расчетный показатель – 3450 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Также установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 10,5%.

Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 1,8% от объекта исчисления взносов государства.

Месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы составит 3739 тенге.





Фото: Zakon.kz

