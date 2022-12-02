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Участие в программе "Абай жастары": кто имеет право

Кто имеет право на участие в программе "Абай жастары" Фото: pixabay
В акимате Семея рассказали, кто имеет право на участие в программе "Абай жастары".
В Семее стартует программа льготного жилья для молодежи "Абай жастары". Впервые запускаемая жилищная программа для приобретения жилья молодежью будет реализовываться через АО "Отбасы Банк" совместно с отделом жилищной инспекции городского акимата.

Максимальный размер займа — 15 000 000 тенге, в случае если стоимость жилья будет более 15 млн. тенге, разница доплачивается заявителем за счет собственных средств.

  • Первоначальный взнос: 10% от стоимости жилья.
  • Процентная ставка: 5%.
  • Максимальный срок кредитования: до 19 лет.
  • Платежеспособность заявителя определяется согласно внутренней документации АО "Отбасы Банк". 
Кто имеет право на участие в программе (с 18 до 35 лет, включительно): 

  • Все очередники, состоящие в очереди на получение жилья из госфонда;
  • Штатные журналисты;
  • Работники культуры и спорта;
  • Штатные работники здравоохранений. 
Прием документов начнется с 22 декабря и продлится до 12 января 2023 года (включительно) на 14 рабочих дней.

В случае успешного прохождения проверки, гражданин должен найти подходящее для покупки жилье. Для этого ему предоставляется временной интервал до 30 дней, а затем в 15-дневный срок заявитель обязан заключить сделку.

Более подробная информация на сайте городского акимата.

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