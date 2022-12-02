Участие в программе "Абай жастары": кто имеет право

В акимате Семея рассказали, кто имеет право на участие в программе "Абай жастары".

В Семее стартует программа льготного жилья для молодежи "Абай жастары". Впервые запускаемая жилищная программа для приобретения жилья молодежью будет реализовываться через АО "Отбасы Банк" совместно с отделом жилищной инспекции городского акимата.





Максимальный размер займа — 15 000 000 тенге, в случае если стоимость жилья будет более 15 млн. тенге, разница доплачивается заявителем за счет собственных средств.





Первоначальный взнос: 10% от стоимости жилья.

Процентная ставка: 5%.

Максимальный срок кредитования: до 19 лет.

Платежеспособность заявителя определяется согласно внутренней документации АО "Отбасы Банк".



Кто имеет право на участие в программе (с 18 до 35 лет, включительно):





Все очередники, состоящие в очереди на получение жилья из госфонда;

Штатные журналисты;

Работники культуры и спорта;

Штатные работники здравоохранений.



Прием документов начнется с 22 декабря и продлится до 12 января 2023 года (включительно) на 14 рабочих дней.





В случае успешного прохождения проверки, гражданин должен найти подходящее для покупки жилье. Для этого ему предоставляется временной интервал до 30 дней, а затем в 15-дневный срок заявитель обязан заключить сделку.



