В Алматы мужчина погиб в сорвавшемся лифте

В Алматы полиция расследует факт гибели человека из-за сорвавшегося лифта в одном из ЖК города, сообщает Zakon.kz.

"30 ноября в одном из строящихся ЖК города Алматы сорвался лифт и погиб человек. Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – сообщили в полиции.

Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В ДП добавили, что ЧП расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района.

Выясняются все обстоятельства происшествия.