В Семее ликвидировали свыше 65 несанкционированных свалок

В результате космического мониторинга "Ғарыш сапары" в Семее было выявлено 298 мест незаконного захоронения отходов. По поручению акима Семея Нурбола Нурсагатова 66 из них были ликвидированы в течение текущего года, сообщает Zakon.kz.

В Семее ситуация вокруг несанкционированных свалок достаточно напряженная. Из года в год за счет бюджетных средств подрядные предприятия вывозят сваленный прямо на улицах и пустырях города мусор. Следующим летом история повторяется, "волшебным" образом мусор появляется снова.



По данным городского акимата Семея, на текущий момент на территории города насчитывается 298 несанкционированных свалок. Было принято решение в кратчайшие сроки сократить их количество хотя бы на треть.

Пользуясь возможностями космического мониторинга "Ғарыш сапары", в отделе жилищно-коммунального хозяйства Семея точно установили места расположения этих свалок в каждом из районов города.

Контроль над ликвидацией свалок был возложен на четырех главных инспекторов акима, поделивших территорию города на несколько секторов. Они заступили на работу буквально три недели назад. По сути, это первый серьезный экзамен, который предстоит сдать новичкам государственной службы.

"На вверенном мне участке предстояло убрать две крупные свалки. Одна из них располагалась в поселке Кирпичный. Другая – на Холодном ключе". Главный инспектор акима по территории поселков Кирпичный, Жоламан, Холодный ключ, Комсомольский и Юность Аскарбек Тлеуов

Для ликвидации несанкционированной свалки подрядная организация ТОО "Фирма "Азия" выделила несколько самосвалов и погрузчик. Бригада справилась с заданием по ликвидации двух свалок в этих районах всего за один день.

Аналогичная работа была проведена и в других районах Семея.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ Семея Аяны Бегаловой, очисткой мест несанкционированных свалок в городе в этом году занимаются 11 организаций.

Среди них: ТОО "Зеленстрой Семей", ТОО "Семипалатинский механический завод", ТОО "Фирма Азия", ТОО "АзияЭнергоПроектМонтаж", ТОО "Озон-93", ТОО "Семей", ТОО "Облшыгысжол", ТОО "Терезе", ТОО "СемАртаСтрой" и ТОО " Арай-НС".

"Подрядными предприятиями с 66 мест, где располагались несанкционированные свалки, было вывезено более 30 тыс. куб. м мусора за счет этих предприятий", – пояснила Аяна Бегалова.

По оценкам космического мониторинга, наиболее крупные участки несанкционированных свалок в Семее расположены вдоль Знаменской трассы, в микрорайонах Энергетик, Карагайлы, в районе птицефабрики, на территории старого аэропорта, поселка Бобровка и ряда других городских окраин.

Отметим, что в целом по Казахстану результаты проведенного космомониторинга установили наличие не менее 8,8 тыс. несанкционированных свалок в городах и селах нашей республики.