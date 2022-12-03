Ушел из жизни народный поэт и журналист Конысбай Абил

Фото: YouTube/Конысбай Абил

На 69-м году жизни скончался народный поэт, айтыскер, композитор и казахстанский журналист Конысбай Абил. Об этом написал на своей странице в соцсети министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, сообщает Zakon.kz.

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