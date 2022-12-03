Ушел из жизни народный поэт и журналист Конысбай Абил
Фото: YouTube/Конысбай Абил
На 69-м году жизни скончался народный поэт, айтыскер, композитор и казахстанский журналист Конысбай Абил. Об этом написал на своей странице в соцсети министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, сообщает Zakon.kz.
"Покойся с миром, земля пухом! Мои соболезнования близким", – говорится в публикации министра в Facebook.
Конысбай Абил занимал ответственные должности. Работал заместителем главного редактора в областной газете "Тургай Таны" и возглавлял редакцию газеты "Аркалык таны".
Также занимал пост председателя Тургайской областной телерадиокомпании.
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