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Почему диплом перестанет быть преимуществом при трудоустройстве в Казахстане

Казахстан МТСЗН занятость трудоустройство диплом образование Фото: Zakon.kz
При трудоустройстве работникам придется подтверждать свои навыки на практике и получать сертификат от работодателя, независимо от наличия диплома. Такие требования будут закреплены проектом закона о профессиональных квалификациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Об изменениях на рынке труда рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

"Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации, поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требования о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. В связи с этим разработан закон о профессиональных квалификациях, который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций". Тамара Дуйсенова

По ее словам, в Казахстане будет внедрена система сертификации и оценки навыков и компетенций.

Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний и трудовых навыков и квалификаций, которые необходимы на практике. Сертификаты будут предоставляться не только тем, кто имеет формальное, но и неформальное (вне системы образовательных учреждений, на курсах онлайн и др.) и информальное (обучение на рабочем месте) образование.


"Таким образом, если преимуществом для трудоустройства было наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника". Тамара Дуйсенова

Кроме того, она сообщила, что для стимулирования работодателей на обучение своих работников предлагается при определении казахстанского содержания включить не только число казахстанских работников, но и долю сертифицированных работников.

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