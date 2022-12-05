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В Монголии прошли массовые протесты

Улан Батор митинги Фото: Twitter/aviapro
Протестующие потребовали от правительства и президента "назвать имена воров, укравших уголь на 12,9 млрд долларов", сообщает Zakon.kz.

4 декабря в столице Монголии Улан-Баторе прошла массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной протеста стал скандал с участием многих политиков, касающийся хищения экспортного угля, пишет Central Asia Media.

Сообщается, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного Китаем. По данным издания, китайская сторона "казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля", а также "отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай".


Однако информации о "казни" нет в ряде как государственных, так и частных китайских СМИ, в том числе базирующихся в западных странах.

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