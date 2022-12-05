Назарбаев Университет откроет в Астане совместный кампус для молодых ученых и бизнеса

На пресс-конференции президент Nazarbayev University Шигео Катсу подвел итоги работы вуза за 12 лет и обозначил планы на будущее, сообщает Zakon.kz.

NU является ведущим казахстанским исследовательским университетом мирового уровня. Он открыт в 2010 году. За это время выпускники альма-матер нашли себя в бизнесе, госуправлении, инженерии, медицине, нефтегазовой отрасли, гуманитарной и цифровой науке.



Говоря об основных достижениях, Шигео Катсу отметил, что NU – первый вуз, основанный на принципах академической свободы и институциональной автономии.

"Это важно, чтобы проводить и продвигать научные исследования. Мы старались совместить преподавание и исследования". Шигео Катсу

Этот подход оказал в дальнейшем влияние на всю систему отечественного образования. На основе их опыта в казахстанское законодательство о высшем образовании внесли ряд поправок.



Также для проведения научно-исследовательской работы NU наладил связь с ведущими мировыми университетами – Национальным университетом Сингапура, Университетом Дьюка, Университетом Пенсильвании, Кэмбриджским университетом и другими. Это позволило участвовать в современных научных разработках.

Сейчас стоит задача по созданию сильной сети университетов в Казахстане, за счет чего университет будет привлекать талантливых студентов из других высших учебных заведений для участия в исследованиях.

Фото: пресс-служба NU



В дальнейшем NU намерен применять научные результаты на практике, то есть коммерциализировать их, производить экономически полезные вещи.

Наряду с влиянием на сферу образования NU способствовал развитию Астаны.

"Мы хотим внести свой вклад, создав новые предприятия и развивая Астану как динамичный центр, привлекающий международные таланты, а также въездной туризм всех видов, в том числе медицинский, потому что у нас очень активная медицинская деятельность". Шигео Катсу

Рассказывая о планах на будущее, он сообщил, что одна из целей стратегии вуза до 2030 года – войти в число 20% лучших исследовательских университетов мира. Число университетов, где проводят исследования, растет. Страны поняли, что инвестиции в высшее образование, в инновации, важны для сохранения суверенитета.

"Сейчас много стран соревнуются в области высшего образования не только для собственного развития, но и для этих инвестиций. Они хотят привлечь международные таланты. Поэтому для Казахстана очень важно оставаться открытым". Шигео Катсу

NU ведет активную работу по присоединению к университетским ассоциациям Европы и Азии, получению аккредитаций для учебных программ и присутствию в рейтингах на уровне мировых учебных заведений.

В прерогативе ориентированность на нынешнюю политику ухода от чрезмерной зависимости от сырья, в частности подземных ресурсов углеводородов, к более сложной, качественной, создающей рабочие места диверсифицированной экономической деятельности. За счет этого повысятся возможности Казахстана конкурировать на международном уровне и создавать динамичную, современную экономику и общество.

"Это одна из причин, почему нужны таланты. Нам нужно создать среду в Назарбаев Университете, приступить к созданию сообщества вокруг университета, современных городов с большим количеством культурных и спортивных мероприятий, хороших школ, и все это вдобавок к тем вещам, которые делают для диверсификации экономики и общества". Шигео Катсу

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в Астане построят бизнес-кампус. Президент NU заявил о намерении привлечь в этот кампус международные компании, с которыми бы они могли работать и воплощать научные разработки, например, в той же промышленности. Работать вуз намеревается и в других регионах Казахстана, в том числе в Алматы.

Фото: пресс-служба NU



Вдобавок есть планы по развитию биомедицинского кластера Минздрава, чтобы Казахстан более активно вовлекался в работу по производству лекарств. Школу медицины NU и систему клиник UMC планируют интегрировать в одну из ведущих больничных систем США, чтобы стать частью международной больничной системы.

В заключение президент NU выразил намерение продолжать работу по развитию Астаны, ее исследовательского потенциала, чтобы столица могла привлекать к себе таланты со всего мира и демонстрировать, что "Сделано в Казахстане" – это действительно то, чем может гордиться каждый.