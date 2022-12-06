"Академия Елбасы" вступила в Европейский cовет поддержки талантов

6-7 декабря в Астане проходит I Республиканский психологический форум-семинар "Диагностика и развитие способностей и одаренности школьников".

Главным событием этого мероприятия стало вручение официального документа, подтверждающего вступление Корпоративного фонда "Академия Елбасы" в Европейский совет поддержки талантов. Сертификат вручила секретарь Европейского совета поддержки талантов Чилла Фусжек.



Данная организация была основана в 2015 году. По всему миру действует более 25 центров талантов. Их цель – обмен данными между заинтересованными лицами, обладающими высокими возможностями, из числа учителей, исследователей, ученых и родителей учеников.

"Для нас вступление в такую авторитетную международную организацию – в первую очередь показатель того, что наш проект "Служба Qabilet" двигается в верном направлении. Наши методики диагностирования талантов высоко оценены нашими зарубежными партнерами, все это дает нам сильную мотивацию двигаться дальше и развивать наш проект. Я рад за команду проекта "Служба Qabilet", они показали свой высокий профессионализм", – сказал директор Асланбек Амрин.

В рамках форума авторы методик, тренеры проекта "Служба Qabilet" проведут тематические тренинги и мастер-классы для школьных психологов из регионов РК.

Цель форума – привлечение отечественных исследователей в области психологии способностей и одаренности детей. На форуме будут обсуждаться современные вызовы, системы психолого-педагогических инструментов, связанные с выявлением, поддержкой и развитием способностей и талантов детей. Эксперты обменяются мнениями и поделятся успешными кейсами работы с детьми.

Форум проходит в офлайн-формате в здании С4.6 по адресу: пр. Мангилик Ел, д. 55/20 (Astana Hub, Event Hall), 1-й этаж.

Для дополнительной информации и аккредитации обращайтесь: press@elumiti.kz; + 7 775 884 42 84, Жания Мухышева.