Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год

Министерство просвещения подготовило приказ "Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", сообщает Zakon.kz.

Так, установлены следующие сроки начала и завершения учебного года в средних школах независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности.

Базовый срок учебного года – 1 сентября – 31 мая включительно:



продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах:



1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);



– 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно); 2 четверть – 8 недель, зимние каникулы – 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);



– 8 недель, зимние каникулы – 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно); 3 четверть – 10 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);



– 10 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 18 по 26 марта включительно); 4 четверть – 10 недель;



– 10 недель; в 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).



При этом предусматривается альтернативный срок обучения по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие):

20 августа – 31 мая:

продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах:



1 четверть – 9 учебных недель, осенние каникулы – 10 дней (с 23 октября по 1 ноября включительно);



2 четверть – 9 недель, зимние каникулы – 15 дней (с 31 декабря по 14 января включительно);



3 четверть – 9 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 20 по 29 марта включительно);



4 четверть – 9 недель;



в 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней.



Предусматривается, что учебный год не может начинаться ранее 20 августа и завершаться позднее 3 июня.



Продолжительность учебного года в 36 учебных недель, каникулярных дней в течение учебного года – не менее 25.



Указывается, что независимо от выбранного срока продолжительность начала и завершения учебного года не меняется.



Также утверждены сроки итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – со 2 июня по 13 июня;



для обучающихся 11 (12) классов итоговые выпускные экзамены – с 5 июня по 19 июня.



Для обучающихся 9 (10) классов с соблюдением санитарных требований предусмотрены:

письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/ таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня;



письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня;



письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/ таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня;



письменный экзамен по предмету по выбору (Физика, Химия, Биология, География, Геометрия, История Казахстана, Всемирная история, Литература (по языку обучения), Иностранный язык (английский/французский/немецкий), Информатика) – 13 июня.



Для обучающихся 11 (12) классов с соблюдением санитарных требований:



письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 5 июня;



письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 8 июня;



устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня;



письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 15 июня;



письменный экзамен по предмету по выбору (Физика, Химия, Биология, География, Геометрия, Всемирная история, Основы права, Литература (по языку обучения), Иностранный язык (английский/французский/немецкий), Информатика) – 19 июня.



Вместе с тем приказ министра просвещения от 12 августа 2022 года "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022 – 2023 учебного года в организациях среднего образования" будет признан утратившим силу.

В этом документе продолжительность учебного года составляла: в 1 классах – 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.

Каникулярные периоды в течение учебного года:

в 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);

в 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 декабря. Это уже четвертая версия приказа.