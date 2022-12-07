Экологическая катастрофа: второе "море" планируют создать в Актау

Масштабный проект "Инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангистау (Инжу- Маржан)" одобрен на Координационном совете области, акиматам были даны поручения. Но независимые экологи прогнозируют: если этот проект стартует, то Каспий ждет судьба Арала, сообщает Zakon.kz.

О том, что необходимо создать туристическую зону и искусственное море, прорыв каналы и затопив часть местности Ащисор и впадины Карагие, говорили еще несколько лет назад. Тогда на разработку ТЭО даже выделили 100 млн тенге, однако проект так и не начали реализовывать. Спустя почти пять лет о проекте заговорили вновь, только сделали его еще масштабнее.

Уже все рассчитали, но без общественности

Согласно презентации, которую представили на Координационном совете области, это будет инфраструктурно-рекреационный комплекс с рыбным кластером, а также с глубоководным портом. Стоимость проекта – 239 миллиардов тенге, при этом 80% – это собственные средства (вероятно, бюджетные), а оставшиеся 20 – иностранные инвестиции.





Фото: Zakon.kz



На первой стадии предлагается залить водой сор "Инжу Маржан" вплоть до Курыка, затем прорыть каналы и построить разного рода гидротехнические сооружения, создав залив в местности Ащисор. Здесь уже начиная со следующего года планируется выращивать рыбу и строить туристические объекты.

Вторая стадия должна стартовать в 2024 году – тогда начнется строительство в этой местности глубоководного порта с нефтеналивными причалами.

Третья стадия предполагает заполнение морской водой части впадины Карагие. В итоге, согласно презентации, в затопленной степи и во впадине будет создан курорт с санаториями, отелями, аквапарками, искусственными островами с подводными ресторанами, яхт-клубом, школой дайвинга, водопадами и смотровыми площадками, геотермальными лечебницами и игорными зонами.

Мнение экологов: сплошные минусы

Никаких общественных слушаний и научных изысканий проведено не было. Экологи отмечают – если этот проект будет реализован, то наступит настоящая экологическая катастрофа. Первое, о чем переживают экологи – это уникальное озеро Караколь, где гнездятся и бывают пролетом более сотни видов птиц, причем многие из них краснокнижные. Первый этап проекта предусматривает создание лагуны возле этого озера.





"Никаких расчетов не привели – какой объем воды потребуется для затопления, потому что, скорее всего, их никто не делал. Чтобы ее заполнить, надо перекрыть канал. Что будет дальше с озером, неясно, ведь, если его отрежут от моря, то возникает вопрос о восполнении, воспроизводстве биоразнообразия в самом Караколе. Здесь нужны исследования, ведь это кормовая база для птиц. Кроме того, местность, которую планируется затопить, – это сор, там много соли. Как там планируется выращивать рыбу без научного подхода?" – говорит руководитель НПУ "Эко Мангистау", депутат Актауского городского маслихата Кирилл Осин.



Он напоминает, что и впадина Карагие, и озеро Караколь относятся к особо охраняемым природным территориям. Много у эколога вопросов и ко второму этапу, по которому собираются строить в затопленном Ащисоре курорт и глубоководный порт с нефтеналивными причалами.

Проектируемый район, то есть Ащисорская впадина, находится в зоне повышенной солнечной радиации, пыльных бурь, резкого колебания годовых и суточных температур, малого количества осадков, залегания нефтяных и газовых месторождений, месторождений фосфоритов, урана, строительных материалов. Наличие урановых залежей вызывает у эколога опасения и сомнения в будущем "искусственного моря".

Мечты проектировщиков о третьем в регионе глубоководном порте эколог также вдребезги разбивает.





"Конечно, при большом желании можно выкопать все, что угодно, но, несмотря на большую глубину, это будет отстойник, болото. Оно будет постепенно заиливаться. И дальнейшее содержание порта будет под вопросом. Да и вообще, такое ощущение, что этот проект оторван от реальности. Как разработчики представляют себе и порт, и тут же дайвинг центр, и аквапарк?" – задается вопросами Кирилл Осин.

Впадина находится ниже уровня моря, поэтому, чтобы ее затопить, предлагается прорыть каналы, соответственно, из моря уйдет колоссальный объем воды. А это отрицательно скажется на уровне Каспия, который уже сейчас быстро снижается, считают экологи.



"Никакой логике это не поддается. Можно было бы понять, если бы этот проект предложили во время подъема уровня Каспия. Но сейчас наоборот идет понижение. Каспий и так недобирает воду из Урала и Волги, а тут еще одно море! Здесь стоит вспомнить про Арал, ведь Каспий может повторить его судьбу по вине казахстанских чиновников. Мы не можем предвидеть, какие будут последствия", – говорит Адильбек Козыбаков, член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "EcoJer", член Общественного совета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Не все так просто: исследования все же проводились

Инициатором проекта является экс-министр транспорта и коммуникаций, а также экс-глава КМГ и Казахстанского института нефти и газа Серик Буркитбаев, ныне занимающийся разработкой нескольких проектов, в том числе изучением побережья Каспия.

Серик Буркитбаев не раз отмечал в комментариях СМИ, что впадина Карагие – один из самых глубоких в мире каньонов, который когда-то был частью Каспийского моря, но потом места соединений с Каспием были занесены песком и землей. Его глубина достигает 130 метров ниже уровня моря. И именно это, по его словам, может стать положительным моментом в строительстве нового порта. Также, ссылаясь на источники ХVII-XVIII веков, Серик Буркитбаев обращает внимание на то, что Карагие был фактически заливом. Глубина впадины Ащисор чуть меньше, но, как напоминает Буркитбаев, она в прошлом также была частью Каспия. Вот здесь, считает он, и можно построить полноценный порт со всеми необходимыми инфраструктурными объектами, удобным дном.

Для сравнения: глубина акватории паромного комплекса Курык – до 7 метров. В морском порту Актау также требуются дноуглубительные работы, причем их нужно будет проводить как в порту Актау, так и в портах приема нефти. Иначе большие суда попросту не смогут зайти в порты.

По словам Серика Буркитбаева, преимущество его идеи еще и в том, что вначале порт можно построить на суше, когда он еще не соединен с морем. Это в десятки раз дешевле, чем расширять или строить новый порт. А когда порт будет отстроен, его можно будет соединить с Каспием.

Буркитбаев уверяет, что были проведены технические изыскания этого проекта и получены положительные заключения мировых экспертных компаний.



Фото: Zakon.kz

