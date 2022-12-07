Даниал Ахметов сохранил должность акима ВКО
Фото: gov.kz
7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Даниала Ахметова акимом Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
"Назначить Ахметова Даниала Кенжетаевича акимом Восточно-Казахстанской области", – говорится в сообщении.
Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре.
В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт. Инженер-строитель по профессии. Доктор экономических наук, академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Трудовой стаж:
- мастер домостроительного комбината треста "Павлодаржилстрой" (1976-1981);
- инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983);
- заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината "Экибастузшахстрой" (1983-1987);
- заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991);
- управляющий трестом "Экибастузэнергожилпромстрой" (1991-1992);
- глава Экибастузской городской администрации (1992-1993);
- глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997);
- аким Северо-Казахстанской области (12.1997-10.1999);
- заместитель премьер-министра Республики Казахстан (10.1999-21.12.2000);
- первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (21.12.2000-21.11.2001);
- аким Павлодарской области (21.11.2001-13.06.2003);
- премьер-министр Республики Казахстан (13.06.2003-08.01.2007);
- министр обороны Республики Казахстан (10.01.2007-17.06.2009);
- глава компании в сфере экологической энергетики (12.2010);
- министр по энергетике и инфраструктуре – член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-11.2014).
11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.
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