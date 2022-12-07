Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ

Глава государства подписал поправки в Указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе говорится: центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.

Вместе с тем допускаются внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Исключения также составляют:

проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности;

проверки в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом;

проверки и профилактический контроль с посещением, проводимые на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях";

проверки по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК;

проверки органов прокуратуры по поручению президента РК и Генерального прокурора РК;

таможенные проверки;

встречные налоговые проверки;

тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;

профилактический надзор с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

проверки и профилактический контроль с посещением за соблюдением законодательства РК об аккредитации в области оценки соответствия;

недропользователей;

объектов государственного аудита и финансового контроля;

проверки соблюдения требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля;

проверки и профилактический контроль с посещением за соблюдением земельного законодательства РК.

Указ вводится в действие с 1 января 2023 года.

