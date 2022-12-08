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Акимат Алматы проверит застроенный склон горы в Медеуском районе

акимат проверит построенные на склонах горы дома Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жительница Медеуского района пожаловалась акиму, что дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности. Укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта. Канализация и водопровод периодически выходят из строя, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что сотрудники акимата выезжали на место и вместе с жителями района прошли по территории. 

"На участке незаконно установлена канализация, которая периодически выходит из строя. На сегодня проведена независимая экспертиза, которая говорит о том, что габионная конструкция установлена правильно и полностью соответствует СНиПам. Вместе с тем совместно с районом и департаментом ЧС было предложено весной дополнительно провести еще одну экспертизу-аудит уже за счет государственных средств, и после этого будет принято решение".Аскар Амрин

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков отметил, что при проверке сотрудники ДЧС привлекли независимых экспертов. По их заключению, состояние габионов удовлетворительное.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что акимат проведет дополнительную экспертизу.


"По ее результатам примем решение. Если будет необходимо, выделим деньги и проведем требуемые работы. При этом, если экспертиза обнаружит, что канализация является одной из причин нынешнего состояния подпорки, то по ней будет принято соответствующее решение".Ерболат Досаев

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