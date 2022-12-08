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Парламент Казахстана утвердил право женщин выходить на пенсию в 61 год

Женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 61 год. Сенат принял закон Фото: Zakon.kz
Парламент принял поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения, закрепляющие право женщин выходить на пенсию в 61 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, законопроект направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.

"В рамках законопроекта внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет, что окажет влияние на повышение социальной активности молодежи. Внесены поправки, направленные на предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи".Дархан Кыдырали

Кроме того, в рамках законопроекта по социальному блоку внесены следующие поправки:

  • увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%, размера максимальной базовой пенсии – до 120%;
  • установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;
  • увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.
"Как известно, создание равных возможностей и благоприятных условий для образования, трудоустройства, здоровья, саморазвития нашей молодежи, полноценного участия в социально-экономической и общественно-политической жизни страны является актуальным вопросом. Законопроект был обсужден экспертами и общественниками. Считаем, что его принятие позволит повысить эффективность деятельности государственных органов по реализации государственной молодежной политики".Дархан Кыдырали


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