Казахстанец впервые в истории вошел в список призеров ЧМ-2022 по настольному теннису

В Тунисе стартовал 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису. Казахстанец Алан Курмангалиев пробился в полуфинал смешанного разряда, а это уже награда. Он стал первым казахстанцем в истории, который примерит медаль мирового первенства, сообщает Zakon.kz.

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Карагандинец Алан Курмангалиев вместе с Ханой Года из Египта вышли в полуфинал смешанного разряда и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В 1/8 финала казахстанско-египетская пара победила дуэт Энрике Риос/Карина Сенага Ширай (Пуэрто-Рико/Бразилия) – 3:0, а в четвертьфинале сломила сопротивление французов Натана Лама/Гаэтаны Блэды – 3:1.

Полуфинал ЧМ-2022 с участием Алана Курмангалиева состоится в ночь с 8-го на 9-е декабря. Также он начнет выступления в личном разряде.