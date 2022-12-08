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Сборная Казахстана удачно стартовала на ЧМ-2022 по футзалу среди глухонемых

Футзал ЧМ-2022 Малайзия Фото: Facebook/DIFADFU21
Сборная Казахстана по футзалу до 21 года среди глухонемых с двух побед начала свои выступления на Чемпионате мира – 2022 в Малайзии, сообщает Zakon.kz.

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Если на старте, 7 ноября казахстанцы разгромили китайцев – 22:0, то день спустя была обыграна команда Таиланда – 6:0.



Теперь у казахстанской дружины, которая играет в подгруппе В, осталась последняя игра в предварительном раунде с представителями Узбекистана. Этот поединок пройдет 10 декабря, но, независимо от этой игры, казахстанцы гарантировали себе проход в 1/4 финала ЧМ-2022. 

В подгруппе А выступают сборные Малайзии, Саудовской Аравии, Азербайджана и Ирана. 

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