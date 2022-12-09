Казахстанец впервые в истории настольного тенниса сыграет в финале Чемпионата мира

На юношеском чемпионате мира по настольному теннису прошел полуфинальный матч в смешанном разряде, где казахстанец Алан Курмангалиев со своей партнершей Хана Года из Египета обыграли японский дуэт Такуми Танимото/Рин Менде, сообщает Zakon.kz.

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После одержанной победы молодой карагандинец впервые сыграет в финале Чемпионата мира, что ранее не доводилось никому из его соотечественников.

Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева) и Хана Года (наставник Исмаил Хишам) одолели своих грозных соперников со счетом 3:2, передает пресс-служба ФНТ РК.

Как отмечают специалисты, казахстанец в полуфинале стал настоящим лидером дуэта, атаковал мощно и морально поддерживал партнершу. Об этом высказалась после матча сама Хана Года, добавив, что Алан своей игрой придавал ей уверенность в победе.

В финале Алан и Хана сразятся с Тьяго Абиодана/Марии Берзосы (Португалия/Испания). Игра начнется в 00.45 по времени Астаны 10 декабря.

