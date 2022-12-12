Топ-10 лучших мотивирующих фильмов

Редакция Zakon.kz сделала подборку фильмов, которые обязательно заставят задуматься, все ли так плохо в вашей жизни на самом деле. Эти картины смогут вдохновить и поднять настроение.

Иногда всем нам не хватает воодушевления или нужна перезагрузка. Также эти киноленты можно посмотреть на новогодних праздниках, отлично проведя время в кругу семьи.

1. "Погоня за счастьем" (2006)

Трогательная драма о вере в лучшее. Хронический неудачник пытается найти работу на Уолл-стрит. Он полон амбиций и умеет произвести хорошее впечатление. Главный герой пытается справиться с финансовыми проблемами, притом, что имеет массу неприятностей, а близкие в него почти не верят. Ему пришлось жить с ребенком на вокзале в поисках лучшей жизни. Но в погоне за своей мечтой Крис сумел не просто остаться на плаву, но и пережить безденежье и трудности судьбы.

Биографический фильм, основанный на реальных событиях, был удостоен номинации на премию "Оскар" 2007 года в категории "Лучшая мужская роль".





2. "Всегда говори "Да" (2008)



Главный герой – человек пассивно-депрессивной натуры, который всегда отказывается от новых предложений и редко участвует в каких-то мероприятиях. Предпочитая одиночество, он ходит исключительно на работу и даже друзьям говорит "Нет", когда они приглашают его куда-то.



Но в один прекрасный день парень заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать "Да" на любое предложение. С этого момента его жизнь круто меняется.

За работу в картине Джим Керри получил награду MTV Movie Awards в категории "Лучшая комедийная роль". Интересно, что картина основана на биографической книге Дэнни Уоллеса, британского писателя, журналиста и продюсера, который полгода отвечал окружающим только "Да".





3. "1+1" ("Неприкасаемые") (2011)

Позитивный французский фильм. Он прочно занял свое место в списке лучших картин, которые время от времени хочется пересматривать. Кинолента основана на реальной истории.



Миллионер по имени Филипп полностью парализован, не способен даже ухаживать за собой, чем вызывает жалость у окружающих. Но в его жизни появляется помощник Дрисс – эмигрант и хулиган с отличным чувством юмора, который вдыхает в богача Филиппа новую жизнь, показывая окружающим, что в любой ситуации нужно продолжать быть счастливым, живя полной жизнью.



Лента имеет множество номинаций и наград престижных фестивалей, а киноманы по достоинству оценили эту картину.





4. "Жизнь Пи" (2013)

Красивая история о мальчике по имени Пи – сыне владельца индийского зоопарка. Его семье пришлось эмигрировать, но корабль потерпел крушение. Пи остается в шлюпке вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутангом посреди Атлантического океана. Кто же выживет, будет сильнее физически и духовно?



Драматический фильм снят по мотивам одноименного романа Янна Мартела, за который писатель удостоен Букеровской премии. Картина 11 раз номинировалась на главную кинопремию мира, получила два приза Британской киноакадемии и "Золотой глобус".





5. "Призрачная красота" (2016)

У героя фильма случается трагедия, после которой он никак не может прийти в себя. Коллеги хотят помочь ему выйти из этого состояния и решаются на эксперимент по возращению друга из депрессии. Неожиданная развязка, трогательный сюжет и безусловная мотивация не оставят равнодушным любого зрителя.



В главной роли картины – Уилл Смит, снявшийся не раз в подобных мотивирующих фильмах.

6. "Зеленая книга" (2018)

Ключевой герой картины Тони Липа работает вышибалой и прекрасно справляется со своими обязанностями. При этом он с легкостью манипулирует людьми, оттого пользуется большой популярностью. Его решает нанять один известный музыкант, чтобы Тони сопроводил его на концерт и в случае чего ответил за безопасность и решил текущие проблемы. При этом у мужчин мало общего, но эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.



Фильм получил главную награду Гильдии продюсеров Америки и удостоен трех "Золотых глобусов" в категориях "Лучший фильм – комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али) и "Лучший сценарий". На церемонии вручения премии "Оскар" кинокартина получила три награды в тех же категориях, а также была выдвинута в номинациях "Лучшая мужская роль" (Вигго Мортенсен) и "Лучший монтаж".

7. "Вторая жизнь Уве" (2015)

Фильм о том, как жизнь главного героя разделилась на до и после гибели жены. Уве потерял смысл в дальнейшем существовании и пытался наложить на себя руки.



Живя в маленьком уютном городке со своими правилами, мужчина основывается на принципах рациональности и практичности: он не видит толка в пустых разговорах и рассуждениях, производит впечатление вечно брюзжащего старика со скверным характером, у которого все должно быть на своих местах.

Но ключик к сердцу своеобразного шведа-пенсионера смогла найти эмигрантка из Ирана, которая неустанно стучалась в его дом и душу, обращаясь за помощью. Уве пришлось учиться жить дальше в обществе, совершая полезные дела и помогая людям.

Фильм "Вторая жизнь Уве" в 2017 году получил "Оскара" в двух номинациях – "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший грим и прически".





8. "Эдди "Орел" (2015)

Фильм основан на вдохновляющей истории британского спортсмена Майкла Эдвардса, более известного как Эдди "Орел". Главный герой картины Эдди Эдвардс с самого детства грезил Олимпийскими играми. Нескладный и несуразный мальчик в очках пробовал заняться многими видами спорта, которые могли бы привести его к "золоту". Разочарования и неудачи почти убили веру в Эдди, он решил смириться и продолжить семейное дело, став штукатуром. Но в один из дней парень обратил внимание на лыжный склон и снова загорелся целью попасть на зимние Олимпийские игры.



Фильм важно показать и детям, как пример того, что даже простой парень может достичь спортивных высот, обладая огромной силой духа и заветной мечтой.





9. "Чудо" (2017)

Пронзительная картина о непростой жизни 11-летнего мальчика, который перенес на лице 27 операций, чтобы исправить его деформацию из-за генетического отклонения. Главный герой фильма с необычным лицом решается пойти в общеобразовательную школу, хотя предыдущие годы занимался с учителем на дому из-за особенной внешности. Обучение в обычной школе окажется настоящим жизненным испытанием для Августина. Ему придется преодолеть различные трудности и доказать всем, что в людях важно далеко не то, как ты выглядишь.



В картине маму Августина сыграла потрясающая актриса Джулия Робертс. Фильм получил множество наград и положительных отзывов кинокритиков.

10. "Этому быть!" (2021)

В основе сюжета история, как два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив, несмотря ни на что, другой – вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга.



Временами стоит оглядываться вокруг, чтобы понять – все познается в сравнении. И тогда жизнь станет более понятна и заиграет новыми красками.



