В Подмосковье горит крупный гипермаркет

Фото: скриншот видео

В Московской области на Ленинградском шоссе 9 декабря 2022 года горит крупный гипермаркет OBI. Существует угроза перехода пожара на торговый центр "Мега Химки", сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале 112. Как сообщается, площадь пожара составляет 17 тыс. кв. м. "Очевидцы сообщают о взрывах. Существует угроза перехода пожара на ТЦ "Мега Химки", – говорится в сообщении. В МЧС России отметили, что информация о пострадавших не поступала.

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