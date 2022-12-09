В Подмосковье горит крупный гипермаркет
Фото: скриншот видео
В Московской области на Ленинградском шоссе 9 декабря 2022 года горит крупный гипермаркет OBI. Существует угроза перехода пожара на торговый центр "Мега Химки", сообщает Zakon.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале 112.
Как сообщается, площадь пожара составляет 17 тыс. кв. м.
"Очевидцы сообщают о взрывах. Существует угроза перехода пожара на ТЦ "Мега Химки", – говорится в сообщении.
В МЧС России отметили, что информация о пострадавших не поступала.
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