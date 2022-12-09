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В Подмосковье горит крупный гипермаркет

В Подмосковье горит крупный гипермаркет Фото: скриншот видео
В Московской области на Ленинградском шоссе 9 декабря 2022 года горит крупный гипермаркет OBI. Существует угроза перехода пожара на торговый центр "Мега Химки", сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале 112.

Как сообщается, площадь пожара составляет 17 тыс. кв. м.

"Очевидцы сообщают о взрывах. Существует угроза перехода пожара на ТЦ "Мега Химки", – говорится в сообщении.

В МЧС России отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Динара Халдарова
Россия Москва
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