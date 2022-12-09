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В Казахстане отметили рост аварийности на электростанциях

Рост аварийности по электроэнергетике в РК Фото: Zakon.kz
На электростанциях в Казахстане участились аварийные отключения, это приводит к дефициту электроэнергии в сетях, об этом сообщил председатель правления АО "KEGOC" Каныш Молдабаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил на брифинге председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Каныш Молдабаев, аварии на электростанциях стали происходить чаще.

"С начала этого года отмечается рост аварийности на электростанциях Казахстана. Количество аварийных остановок выросло на 16%. При этом рост продолжительности остановок составил 18,5%. Большой рост аварийности зафиксирован на блочных электростанциях и региональных электростанциях".Каныш Молдабаев 

Он также подчеркнул, что собственной генерации электростанций Казахстана недостаточно для покрытия потребностей в электроэнергии населения и экономики страны. 

"Например, 8 декабря при максимуме потребления 16 тыс. мВт собственная генерация составила порядка 14 800 мВт. Дефицит покрывался за счет перетоков из России. Причина – снижение генерации на электростанциях Казахстана на 800 мВт из-за ремонтов на блочных электростанциях, а также из-за ремонтов на региональных электростанциях – порядка 600 мВт. Неконтрактный прием электроэнергии из РФ за первые 8 дней декабря составил 97 млн кВт/часов". Каныш Молдабаев 

По его словам, сейчас необходимо принять меры по организации планового импорта электроэнергии из российской энергосистемы. Также нужно в как можно более короткие сроки завершить аварийные и внеплановые ремонты на электростанциях, а также создать условия для модернизации действующих и строительства новых электростанций. 

По информации Каныша Молдабаева, установленные мощности электростанций страны составляют 24 тыс. мВт, в то время как рабочая мощность – всего 14 700 мВт. 

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