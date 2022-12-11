Водитель погиб в ДТП в Костанайской области

В результате ДТП в Костанайской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла сегодня, 10 декабря, в 17:50 на 22-м км трассы Костанай – Аулиеколь, передает НГ.

В пресс-службе ДП области рассказали, что водитель автомобиля Toyota Camry, проезжая возле поселка Талапкер, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП легковую автомашину отбросило, и она загорелась. Водитель погиб на месте ДТП.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").