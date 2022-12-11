Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Водитель погиб в ДТП в Костанайской области

Водитель погиб в результате ДТП в Костанайской области Фото: pixabay
В результате ДТП в Костанайской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла сегодня, 10 декабря, в 17:50 на 22-м км трассы Костанай – Аулиеколь, передает НГ.

В пресс-службе ДП области рассказали, что водитель автомобиля Toyota Camry, проезжая возле поселка Талапкер, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП легковую автомашину отбросило, и она загорелась. Водитель погиб на месте ДТП.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").

Читайте также

Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса

Стрелявший в Дрездене мужчина умер от ранений

Годовалый малыш погиб при пожаре в Павлодаре

Константин Вноровский
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
"Mersedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
"Merсedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннисту
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннису
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления