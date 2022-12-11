Аким столицы Женис Касымбек встретился с дольщиками

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками трех многоквартирных жилых домов, строительство которых затягивалось на протяжении нескольких лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом аким сообщил на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата столицы









Аким встретился с дольщиками трех многоквартирных жилых комплексов. Это ЖК "Future home", "Арыстан" и "Зере-2". Данные жилые комплексы – одни из самых сложных. В общей сложности здесь на протяжении долгих лет свои ключи ожидают более 600 семей-дольщиков.





К примеру, строительство ЖК "Future home" началось еще в 2013 году. Сам объект был признан проблемным 6 лет назад. Квартиры в данном ЖК ожидают почти 200 семей-дольщиков. Готовность объекта составляет 40%. При этом два блока пришлось снести, так как строения были признаны негодными для возобновления строительных работ.





В ЖК "Арыстан" порядка 450 семей-дольщиков. Данный многоквартирный жилой комплекс – один из крупных объектов проблемного строительства. На момент передачи объект был готов только на 20-30%. ЖК состоит из нескольких блоков, часть завершена – около 270 дольщиков получили ключи. Остальные блоки также завершим. Кроме того, на встрече жильцы поднимали вопросы по строительству ливневых канализаций, установке теплой остановки, запуску дополнительного автобусного маршрута и др.





Другой долгострой – ЖК "Зере-2" – был признан проблемным также 6 лет назад. Здесь свои квартиры ожидают 230 семей-дольщиков. На момент передачи на объекте был вырыт только котлован. На данный момент строительные работы возобновлены, но необходимо увеличить темпы строительства.





По долгостроям города ранее акиматом была проделана большая системная работа. Из 51 объекта долевого строительства осталось решить проблемы 15 объектов. 7 из них планируется завершить в этом году. Еще по 8 объектам (это более 30 ЖК) поставил задачу решить в 2023 году.