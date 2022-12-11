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Казахстанские юниоры отметились несколькими призами на двух международных турнирах

Теннис Финал Египет Фото: ktf.kz
На соревнованиях серии ITF хорошие результаты показали молодые казахстанские теннисисты. Если одно из этих состязаний прошло среди взрослых, то второй турнир –юниорский – до 18-ти лет, сообщает Zakon.kz.

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В Шарм-эль-Шейхе (Египет) завершился ITF World Tennis Tour W15, где 18-летние казахстанки Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова в финале уступили первым сеяным турнира, теннисисткам из Тайпея Сунь Чо и Цен Чо – 1:6, 0:6.

Для Жанель это уже был второй финал во взрослом женском туре, а Аружан ранее играла финалы на ITF W15 в апреле и октябре нынешнего года. Сагандыкова в Анталье выиграла дебютный титул с Ю-Юн Ли (Тайпей).


Теннис Турнир Астана

Фото: ktf.kz


А в Астане триумфом казахстанской школы тенниса закончился международный турнир серии ITF Juniors пятой категории среди игроков до 18 лет, передает пресс-служба ФТК. В одиночном разряде у девушек чемпионкой стала столичная теннисистка Ульяна Романова, которая в финале победила россиянку Ксению Крупенину – 6:3, 4:6, 6:2

В решающем матче парного разряда среди девушек Адеми Аманкелди (Туркестан) и Сати Аубакирова (Алматы) обыграли россиянок Кристину Белкову и Ксению Крупенину со счетом 6:2, 6:3.

У юношей абсолютным чемпионом турнира стал астанчанин Ильяс Маратулы. В финале личной категории он победил алматинца Кирилла Колганова – 6:4, 6:3, а в парном разряде в дуэте со своим одноклубником Ильей Ведмедем были сильнее Кирилла Колганова/Виталия Зацепина (Караганда) – 1:6, 6:1, 10:2.

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