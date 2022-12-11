Казахстанские юниоры отметились несколькими призами на двух международных турнирах

На соревнованиях серии ITF хорошие результаты показали молодые казахстанские теннисисты. Если одно из этих состязаний прошло среди взрослых, то второй турнир –юниорский – до 18-ти лет, сообщает Zakon.kz.

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В Шарм-эль-Шейхе (Египет) завершился ITF World Tennis Tour W15, где 18-летние казахстанки Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова в финале уступили первым сеяным турнира, теннисисткам из Тайпея Сунь Чо и Цен Чо – 1:6, 0:6.

Для Жанель это уже был второй финал во взрослом женском туре, а Аружан ранее играла финалы на ITF W15 в апреле и октябре нынешнего года. Сагандыкова в Анталье выиграла дебютный титул с Ю-Юн Ли (Тайпей).





Фото: ktf.kz







А в Астане триумфом казахстанской школы тенниса закончился международный турнир серии ITF Juniors пятой категории среди игроков до 18 лет, передает пресс-служба ФТК. В одиночном разряде у девушек чемпионкой стала столичная теннисистка Ульяна Романова, которая в финале победила россиянку Ксению Крупенину – 6:3, 4:6, 6:2

В решающем матче парного разряда среди девушек Адеми Аманкелди (Туркестан) и Сати Аубакирова (Алматы) обыграли россиянок Кристину Белкову и Ксению Крупенину со счетом 6:2, 6:3.

У юношей абсолютным чемпионом турнира стал астанчанин Ильяс Маратулы. В финале личной категории он победил алматинца Кирилла Колганова – 6:4, 6:3, а в парном разряде в дуэте со своим одноклубником Ильей Ведмедем были сильнее Кирилла Колганова/Виталия Зацепина (Караганда) – 1:6, 6:1, 10:2.