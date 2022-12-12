В Алматы машина налетела на отбойник и врезалась в стену тоннеля
Автомобиль Hyundai Sonata двигался по Восточной объездной дороге в южном направлении и на крутом повороте, где ВОАД переходит в пр. Аль-Фараби, водитель не справился с управлением. Машину потащило на полосу встречного движения и, заскочив на бордюр, автомобиль ударился об отбойник, затем, проехав по этому отбойнику как по рельсам, он на скорости врезался в стену тоннеля.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате мощного удара на высокой скорости авто сильно искорежило, а водителя зажало внутри.
На место прибыли медики, сотрудники ДП, Службы спасения Алматы, они вытащили тело и констатировали смерть водителя. От полученных травм молодой парень скончался на месте, не приходя в сознание.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства этого ДТП.
Фото: Zakon.kz
Предположительно, водитель не справился с управлением из-за превышения скоростного режима и из-за крайней изношенности зимних шин.
Недавно на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло еще одно ДТП. Автомобиль Renault Sandero двигался по пр. Аль-Фараби в восточном направлении. На пересечении с ул. Ходжанова водитель не справился с управлением, машина ударилась о бордюр разделительной аллеи, ее повело и она перевернулась на крышу. К счастью, пострадавшие отделались ушибами.