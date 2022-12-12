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В Алматы машина налетела на отбойник и врезалась в стену тоннеля

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби Фото: Zakon.kz
В Алматы в районе ВОАД на проспекте Аль-Фараби произошла серьезная дорожная авария со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Sonata двигался по Восточной объездной дороге в южном направлении и на крутом повороте, где ВОАД переходит в пр. Аль-Фараби, водитель не справился с управлением. Машину потащило на полосу встречного движения и, заскочив на бордюр, автомобиль ударился об отбойник, затем, проехав по этому отбойнику как по рельсам, он на скорости врезался в стену тоннеля.

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В результате мощного удара на высокой скорости авто сильно искорежило, а водителя зажало внутри.

На место прибыли медики, сотрудники ДП, Службы спасения Алматы, они вытащили тело и констатировали смерть водителя. От полученных травм молодой парень скончался на месте, не приходя в сознание.

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

В Алматы водитель Hyundai Sonata налетел на отбойник и врезался в стену тоннеля на пр.Аль-Фараби

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

Предположительно, водитель не справился с управлением из-за превышения скоростного режима и из-за крайней изношенности зимних шин.

Недавно на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло еще одно ДТП. Автомобиль Renault Sandero двигался по пр. Аль-Фараби в восточном направлении. На пересечении с ул. Ходжанова водитель не справился с управлением, машина ударилась о бордюр разделительной аллеи, ее повело и она перевернулась на крышу. К счастью, пострадавшие отделались ушибами.

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