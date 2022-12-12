Алан Курмангалиев добыл еще одну медаль на ЧМ-2022 по настольному теннису

В Тунисе завершился юношеский Чемпионат мира по настольному теннису, который войдет в историю как самый успешный на данный момент для Казахстана. 15-летний карагандинец Алан Курмангалиев после "золота" в смешанном парном разряде вместе завоевал "бронзу" в личном зачете, сообщает Zakon.kz.





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Молодой талантливый теннисист из Караганды впервые завоевал бронзовую медаль 19-го юношеского ЧМ-2022 несколько часов назад.

"Перед поездкой в Тунис, где мы выступали в трех видах программы, поставила цель завоевать две медали и рада, что с Аланом выполнили эти задачи. Была проделана огромная работа в тренировочном зале, выступали в престижных турнирах WTT Contender, набирались игрового опыта, улучшали международный рейтинг и как итоговый результат – везем на Родину медали мирового чемпионата". Эльмира Алиева, тренер Алана Курмангалиева

Итоговый результат ЧМ-2022 среди юношей в личном разряде:



1-е место – Флавиен Котон (Франция);

2-е место – Ёшияма Казуки (Япония);

3-е место – Алан Курмангалиев (Казахстан);

3-е место – Танимото Такуми (Япония).