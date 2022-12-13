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Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Казахстане

Рост числа заболевших коронавирусом Фото: pixabay
В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 155 человек. Днем ранее показатель составил 148 заболевших, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 847 человек (–1 680+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находится – 312 пациент, на амбулаторном – 1 535 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 9 пациентов, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

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