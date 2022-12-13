Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты

13 декабря Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.



Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе.





Фото: akorda.kz



"Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут", – сказано в сообщении.

Кроме того, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.





Фото: akorda.kz



Стоит отметить, что основатель и владелец компании Adani Group Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и третьим богатейшим человеком в мире с состоянием в 129 млрд долларов, согласно журналу Bloomberg (136 млрд долларов согласно Forbes).

