Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан один из богатейших людей планеты
Как отмечено на сайте Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе.
Фото: akorda.kz
"Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут", – сказано в сообщении.
Кроме того, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.
Фото: akorda.kz
Стоит отметить, что основатель и владелец компании Adani Group Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и третьим богатейшим человеком в мире с состоянием в 129 млрд долларов, согласно журналу Bloomberg (136 млрд долларов согласно Forbes).