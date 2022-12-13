Работники Таразского локомотивного депо вышли на протест из-за зарплат

Утром 13 декабря работники Таразского локомотивного депо ТОО "Камкор локомотив" оставили рабочие места и организовали акцию протеста, передает корреспондент Zakon.kz.

Они потребовали от руководства предприятия поднять заработную плату и обеспечить социальные и премиальные выплаты. В настоящее время рабочие депо получают в месяц 70 тыс. тенге. А одна смена в цехе длится 12 часов.

В социальных сетях появились видео, снятые местными блогерами.

По словам заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека, в настоящее время на место выехали представители транспортной прокураты и акимата города.



"Работники требуют повышения заработной платы и премиальных к праздникам. Какое решение будет принято по итогам переговоров с руководством предприятия, мы обязательно сообщим. А пока можем сказать, что мы занимается этим вопросом", – сказал замакима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Руководство предприятия до сих пор не ответило на требования рабочих. Связаться с руководством компании корреспондентам также не удалось.









