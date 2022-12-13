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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается метель 14 декабря

Синоптики рассказали, где ожидается метель в Казахстане 14 декабря Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большую часть территории страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

По информации РГП "Казгидромет", лишь на востоке, северо-востоке, юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с метелью, на юго-западе – осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге – туман, на юго-западе – гололед.

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