Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается метель 14 декабря
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На большую часть территории страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков.
По информации РГП "Казгидромет", лишь на востоке, северо-востоке, юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с метелью, на юго-западе – осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге – туман, на юго-западе – гололед.
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