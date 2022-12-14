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Организатора незаконного митинга в Астане Марата Абиева арестовали

Марата Абиева арестовали Фото: Zakon.kz
Суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде ареста 12 декабря, сообщает Zakon.kz.

12 декабря Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Марата Абиева сроком на два месяца.

По данным политолога Ербола Едилова, его подозревают по статье 274 ч. 4 п. 2 УК РК за распространение заведомо ложной информации при проведении публичных мероприятий.

29 ноября в МВД сообщили о несанкционированной акции в Астане, которая собрала около 300 человек. На кадрах с шествия было видно, как группа людей в красных шарфах собиралась у одного из столичных ночных клубов. Всех участников акции задержали полицейские.

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