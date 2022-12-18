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Как избавиться от депрессивного состояния перед новогодними праздниками

игрушки Фото: pixabay
Психолог Юлия Никас рассказала, что ожидание новогодних праздников может привести к унынию и упадку сил, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что в момент осознания человеком завершения еще одного года, в котором он не успел реализовать свои планы, может вызвать отрицательные эмоции.

По ее словам, при подведении итогов года не стоит сравнивать себя с другими людьми, а также нужно похвалить себя за реализацию других целей.

Также она посоветовала придерживаться ряда правил, чтобы не жалеть о невыполненных целях. К примеру, прибегнуть к правилу маленьких шагов.

"Для начала, необходимо задать себе несколько вопросов: как это можно сделать? Что с этим можно сделать? Какие мои опасения прошлого года, оказались беспочвенными? что бы я мог или могла сделать по-другому в следующем году, чтобы эта ситуация изменилась? Затем, отвечая на эти вопросы, глобальные идеи расписываете на маленькие шаги, которые необходимо реализовывать хотя бы раз в неделю. И как только вы создали внутренние намерения к изменению, подтверждаете эти изменения, вы начинаете видеть встречное движение к вам", - сказала специалист.

Также психолог рекомендует определить 5-10 основных целей, которые вы хотите реализовать до конца года, так как это может дать отличную энергию на следующий год.

Тем, кому не хватает любви и тепла в преддверие новогодних праздников эксперт советует дарить подарки. К примеру, заехать с приятными сюрпризами в детский дом.

А если у вас нехватка чудес и волшебства, по мнению Никас, стоит смотреть больше новогодних фильмов и ходить на тематические представления.

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