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Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице – взрыв газа в Атырау

Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В результате взрыва газа в жилом доме в городе Атырау один человек погиб, второй попал в больницу с многочисленными ожогами, сообщает Zakon.kz.

Звонок о взрыве поступил на пульт ДЧС 17 декабря 2022 года в 6:06.

Спасатели прибыли на место вызова – один из домов на улице 21 микрорайона "Жулдыз".

Взрыв произошел из-за накопившейся в замкнутом пространстве газовоздушной смеси.

В результате возникшего пожара 49-летний хозяин погиб, а его 48-летняя жена получила тяжелейшие ожоги (90% тела) и была доставлена в областную больницу.

"Пожар был потушен в 7:00. К тушению пожара привлечены 9 сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

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