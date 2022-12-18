Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице – взрыв газа в Атырау

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В результате взрыва газа в жилом доме в городе Атырау один человек погиб, второй попал в больницу с многочисленными ожогами, сообщает Zakon.kz.

Звонок о взрыве поступил на пульт ДЧС 17 декабря 2022 года в 6:06. Спасатели прибыли на место вызова – один из домов на улице 21 микрорайона "Жулдыз". Взрыв произошел из-за накопившейся в замкнутом пространстве газовоздушной смеси. В результате возникшего пожара 49-летний хозяин погиб, а его 48-летняя жена получила тяжелейшие ожоги (90% тела) и была доставлена в областную больницу. "Пожар был потушен в 7:00. К тушению пожара привлечены 9 сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области". Пресс-служба ДЧС Атырауской области Читайте также Пятеро детей, пострадавших на дороге в Актобе, находятся в реанимации Девушка погибла под колесами автобуса в Алматы Разыскиваемого более трех недель парня нашли мертвым в Атырауской области

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