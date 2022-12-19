Какие зарубежные фильмы и мульфильмы будут переводить на казахский язык

Министерство культуры и спорта разработало правила отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию республики, для дубляжа на казахский язык, сообщает Zakon.kz.

Отбор продукции будет проводить Государственный центр поддержки национального кино.

Предусматривается, что отбор фильмов для дубляжа состоит из следующих этапов:

публикация объявления о начале предварительного отбора фильмов для дубляжа на интернет-ресурсе центра;

прием заявок центром от заявителей;

рассмотрение заявок;

размещение информации про фильмы на интернет-ресурсе центра для голосования.

Предварительный отбор проводится путем голосования авторизованных пользователей на интернет-ресурсе центра. Фильмы-победители проходят согласование еще ряда инстанций – экспертного совета и межведомственной комиссии по вопросам господдержки кино.

На основании их положительного заключения уполномоченный орган принимает решение о финансировании фильмов для дубляжа на казахский язык.

Вместе с тем указывается, что в случае выделения дополнительных бюджетных средств для дубляжа на казахский язык ввозимых детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра центр объявляет дополнительный конкурсный отбор.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря.