Какие зарубежные фильмы и мульфильмы будут переводить на казахский язык
Отбор продукции будет проводить Государственный центр поддержки национального кино.
Предусматривается, что отбор фильмов для дубляжа состоит из следующих этапов:
- публикация объявления о начале предварительного отбора фильмов для дубляжа на интернет-ресурсе центра;
- прием заявок центром от заявителей;
- рассмотрение заявок;
- размещение информации про фильмы на интернет-ресурсе центра для голосования.
Предварительный отбор проводится путем голосования авторизованных пользователей на интернет-ресурсе центра. Фильмы-победители проходят согласование еще ряда инстанций – экспертного совета и межведомственной комиссии по вопросам господдержки кино.
На основании их положительного заключения уполномоченный орган принимает решение о финансировании фильмов для дубляжа на казахский язык.
Вместе с тем указывается, что в случае выделения дополнительных бюджетных средств для дубляжа на казахский язык ввозимых детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра центр объявляет дополнительный конкурсный отбор.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря.